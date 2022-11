Odiatori di Mou, fatevi da parte

Sono bastati due errori, in partite consecutive, da parte di diversi difensori giallorossi ed è partito il processo a Mourinho. [...] Viene subito fuori un interesse da tempo per Karsdorp da parte della Juventus. Mourinho sospettava? Sono convinto di sì. Penso che il rapporto azione-reazione sia l’opposto di quello che ci hanno raccontato gli odiatori di Mou. E continuo - soprattutto oggi - a tifare Roma e il suo allenatore che resta il valore aggiunto della squadra. [...] E, per quanto riguarda la dichiarazione pubblica, ricordo che Mourinho sostiene “siamo una famiglia”. Condivido, non solo quando va bene.

(Il Messaggero - P. Liguori)