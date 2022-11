Nuovo stadio della Roma: il 10 gennaio può terminare la prima fase

IL ROMANISTA (A. DE ANGELIS) - Proseguono fitti gli incontri tra i tecnici della Roma e quelli del Comune per arrivare quanto prima alla felice conclusione di questa prima fase dell’iter amministrativo, quello della Conferenza dei Servizi Preliminare. E dal Campidoglio addirittura filtra una possibile data (il 10 gennaio) per la conclusione ufficiale dei lavori della Conferenza, e quindi il passaggio alla fase successiva, con la delibera di pubblico interesse da incardinare in Assemblea. [...]

Intanto proprio la Roma avrebbe già contattato alcuni studi per disegnare lo stadio. Tra questi spicca Populus, ideatore dell’Emirates, del nuovo Wembley e dello stadio del Tottenham.

