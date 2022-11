Nuova Roma made in Japan

La riunione per decidere i calciatori che partiranno per il Giappone è prevista in giornata. Inevitabilmente, però, tra coloro che sono stati convocati per il Mondiale (Rui Patricio, Zalewski, Dybala e Viña) e altri che stanno smaltendo i rispettivi infortuni (Wijnaldum, Spinazzola, Belotti, Cristante, Pellegrini e Darboe), martedì sull’aereo che porterà la Roma a Tokyo saliranno diversi giovani.

Tahirovic e Volpato sono già sicuri del posto. Sono quasi certi di avere un biglietto in tasca anche Missori e Keramitsis. Filippo, classe 2004, ha esordito a 17anni e 8 mesi contro lo Zorya nella passata stagione. Sperano in una chance anche il centrale Chesti ma soprattutto il suo compagno di reparto Keramitsis, che lo scorso anno ha esordito contro il Cagliari, ancora minorenne. Anche in attacco si vedrà qualche volto baby. Conta di partire con la squadra in primis Cherubini. Con lui aspetta notizie anche Cassano. In mediana, confida di far parte della comitiva il regista Faticanti, che ha De Rossi come mito.

(Il Messaggero)