Non c’è solo Tammy: da Celik a Zaniolo, tanti devono crescere

In una piazza che, soprattutto dopo la sconfitta in un derby, ha sempre tanta voglia di pubblica gogna, le parole di José Mourinho hanno acceso una polveriera. Chi sono quei calciatori che si sono seduti, che si sono involuti? (...) Il primo indiziato lo ha rivelato lo stesso Special One, cioè quel Tammy Abraham che pensa, probabilmente troppo, al Mondiale. (...) In difesa ha fatto scalpore la totale scomparsa dalle rotazioni di Kumbulla. Nelle ultime partite il tecnico ha preferito adattare a centrale Vina e Celik piuttosto che dare fiducia all’albanese, valutato quasi trenta milioni di euro. Lo stesso Celik, unico arrivo per cui la dirigenza ha pagato il cartellino (7 milioni) non ha mai messo in seria discussione il posto di Karsdorp. (...) Zaniolo ha alternato ottime cose e pause troppo vistose, mentre Shomurodov resta l’oggetto misterioso che ancora non è riuscito a giustificare il suo acquisto. El Shaarawy ha le stigmate del fedelissimo, ma la crescita naturalmente è un’altra cosa. (...)

(gasport)