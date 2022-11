Noia in Giappone. Wijnaldum arriva a metà dicembre

Nella prima amichevole disputata dalla Roma in Giappone a vincere è stata la noia. Si è concluso con il punteggio di 0-0 il test contro il Nagoya Grampus ed è stato un buona prova soprattutto per i giovani lanciati da Mourinho, a partire da Cherubini fino ad arrivare a Tahirovic. I giallorossi hanno confermato tutte le difficoltà in fase offensiva, infatti Abraham è rimasto a secco nonostante i 90 minuti in campo. La prossima amichevole è in programma tra due giorni e l'avversario sarà lo Yokohama F-Marinos.

Intanto Wijnaldum continua a lavorare per recuperare dall'infortunio, con la speranza di tornare a disposizione per il ritiro in Portogallo a metà dicembre.

Solbakken invece ha parlato a TV2: "Mourinho? Mi ha studiato, mi ha analizzato, mi ha detto dove devo migliorare e che lavoro avremmo fatto insieme. Mi ha poi detto ‘Ti vogliamo, se vuoi sei il benvenuto’".

