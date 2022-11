Nel dolce ricordo di Morricone ci sono tinte giallorosse

La Roma ha deciso di unirsi alle celebrazioni per i 150 anni di Roma Capitale, celebrazione andata in scena già dallo scorso anno, e nei mesi passati sono già state omaggiate icone indimenticabili del calibro di Gigi Proietti, Anna Magnani, Alberto Sordi, Lando Fiorini e Sergio Leone: ora è il turno di Ennio Morricone.

Per omaggiarlo, a Roma si è deciso di dedicargli un enorme murale su una palazzina Ater in piazza Lorenzo Lotto, nel quartiere di Tor Marancia, un'opera realizzata dall'artista Luca Maleonte. Ed è proprio qua che sono entrati in gioco la Roma e i fan token, che hanno avuto un ruolo centrale nell'immagine scelta. Sulla piattaforma di fan token è infatti stato indetto un sondaggio che ha messo a confronto i tre design in corsa per la dedica artistica. I membri della community giallorossa (hanno votato oltre 4.500 utenti) hanno potuto esprimere la propria preferenza sull'applicazione dedicata e il ritratto che ha attirato più clic è stato commissionato all'artista: fino all'inaugurazione del murale al pubblico, romano e romanista, avvenuta in questo mese di novembre.

(Gasport)