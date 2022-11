Napoli, c’è Frattesi

Il Napoli potrebbe ricominciare con un Frattesi in più. La squadra di Spalletti dovrà difendere il primo posto, dunque qualche rinforzo il tecnico di Certaldo lo prenderebbe volentieri: il nome del 23enne Davide Fattesi nonostante l’alta valutazione data dal Sassuolo (non meno di 25 milioni) si conferma in cima alla lista dove figura pure il classe 2002 Samarsdzic dell’Udinese. [...] La Roma si unisce al nutrito gruppo di estimatori di Strahinja Pavlovic che sta ben figurando ai Mondiali con la Serbia. [...] Il Lecce monitora la situazione di Edoardo Bove sul quale c'è anche la Cremonese, in lizza pure per Shomurodov.

(tuttosport)