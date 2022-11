Nagoya, Hasegawa: "Non vedo l'ora di giocare contro Mourinho. Con me porterei Cristante"

IL ROMANISTA (M. VITALE) - Sarà proprio il Nagoya Grampus di Kenta Hasegawa ad “accogliere” la Roma in Giappone per la tournée che durerà dal 22 al 29 novembre. Il 25 Mourinho e i suoi scenderanno in campo sul prato del Toyota Stadium (11:30 italiane, 19:30 locali, partita in diretta su DAZN) e gli avversari della prima gara saranno i giocatori di Hasegawa, arrivati ottavi in classifica nell’ultima stagione di J1 League, la massima serie di calcio giapponese. Queste le parole del tecnico del Nagoya, 57 anni, ex attaccante di successo (73 gol in 307 presenze tra Nissan Motors e Simizu S-Pulse) della nazionale giapponese (4 gol in 27 partite). [...]

Il 25 affronterà José Mourinho. Come ha preso questa notizia?

"Sono molto felice. Non vedo l'ora di vedere come si comporerà durante la gara un allenatore che ha vinto i campionati di ogni nazione in cui ha lavorato. Nei primi anni della J League c’erano molte partite contro squadre estere, negli ultimi tempi ci sono state poche occasioni del genere. E io non vedo l’ora di giocare contro una squadra europea per la prima volta dopo tanto tempo". [...]

Crede che gare come questa possano portare benefici anche alla sua squadra e in generale al movimento giapponese?

"Quella di affrontare giocatori che giocano in Serie A è un’opportunità rara. I miei ragazzi potranno sperimentare in campo l’intensità del campionato italiano e quindi anche le tecnologie all’avanguardia di cui possono beneficiare. Sarà un’ottima occasione di studio per la mia squadra".

Nella Roma di Mourinho ci sono giocatori che si prenderebbe al Nagoya?

"Mi porterei qui Bryan Cristante".

Se dovesse presentare la sua squadra?

"Giochiamo a un’intensità altissima e per noi è centrale il lavoro di squadra".

C’è un campionato che preferisce guardare?

"Guardo i campionati di ogni paese, principalmente seguo le gare di Champions League".

[...]