Mourinho: “Sono deluso, Abraham pensa al Mondiale? Chiedete a lui”

Mourinho, avviso ai naviganti. Alla vigilia del match contro il Sassuolo, stasera a Reggio Emilia (ore 18.30), il tecnico della Roma va giù duro. “C’è gente dalla quale mi aspettavo di più. Qualche giocatore ha avuto un’involuzione, non posso nasconderlo. Però non farò i nomi. Quello che dobbiamo migliorare è l’accettazione di una sfida diversa da quella dell’anno scorso. La crescita nella mentalità, nella responsabilità e nell’ambizione".(...) Una campanello d’allarme senza riferimenti specifici. Anche se, seguendo gli indizi, uno dei destinatari del messaggio sembrerebbe essere Abraham: “Cos’ha? Bisognerebbe chiederlo a Tammy. È la persona ideale per dire se pensa al Mondiale oppure se è distratto o ha dei problemi”. A ricevere una carezza dallo Special One è stato invece Ibañez, autore dello sciagurato errore costato il derby. “Roger è l’unico che contro il Sassuolo scenderà sicuramente in campo. Lui più altri dieci". (...) Nessun giudizio invece sulla scelta di Volpato di non giocare il Mondiale con l’Australia. Il tecnico sembra comunque aver apprezzato la decisione del suo pupillo: “È una questione personale, non del club. Questo è l’inizio della sua carriera, sta giocando con la Roma i suoi primi minuti consecutivi. È in un processo di crescita dove si deve concentrare sulla costruzione sul suo futuro. Senza pensare ad accelerare un processo che non deve essere accelerato“.

(corsera)