Mourinho: “Se gioco come Sarri mi uccidono. Ibanez non si tocca, Tammy male”

"Ibanez per me è intoccabile, domani giocano lui più altri 10“. Ecco il ruggito dello Special One a difesa del protagonista, in negativo, del derby perso. (...) Mourinho ha poi chiuso il discorso relativo al derby con una frecciatina a Sarri: “Della Lazio non parliamo neanche, se gioco io così, mi uccidono“. Archiviata la stracittadina, la Roma è chiamata a vincere sul campo del Sassuolo di Dionisi (fischio d’inizio 18.30), con tante assenze che pesano, tra tutti Dybala e Pellegrini: “Il bel mercatino che abbiamo fatto con sforzo, dedizione, sacrificio e bel lavoro della società e del direttore, non sta giocando. Dybala è stato decisivo con Juve e Inter, Lorenzo è un giocatore multifunzionale“. (...) Ma di necessità bisognerà fare virtù per mantenere il passo del gruppo di testa e non perdere altro terreno dal quarto posto. E in molti invocano una maglia da titolare per Volpato: “Cristian sta crescendo con la Roma e sta giocando i primi minuti consecutivi e non come l’anno scorso. È in un processo di crescita, deve concentrarsi sulla costruzione del suo futuro“. (...) Chiede di più da Tammy Abraham, lontano parente del giocatore ammirato la scorsa stagione. Mou ammette: “Non posso nascondere che non sono soddisfatto dell’involuzione di qualche giocatore“.

(La Repubblica)