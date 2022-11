Mourinho rilancia Dybala. E l'Olimpico è al 17° esaurito

Oggi alle ore 15 la Roma affronterà il Torino in uno Stadio Olimpico gremito, facendo registrare il 17esimo sold out consecutivo nelle partite casalinghe e allungando una serie che era iniziata ad aprile contro la Salernitana. La seconda grande notizia è il ritorno di Dybala, il quale volerà stasera stessa in Qatar. L'argentino partirà dalla panchina, ma potrebbe giocare uno spezzone di match. Inoltre la situazione Karsdorp sembra parzialmente rientrata: l'olandese ha parlato con Mourinho e la sensazione è che possa essere perdonato, anche se non è esclusa la tribuna.

(gasport)