Mourinho punge la Roma sul mercato

LEGGO (F. BALZANI) - «Non abbiamo la forza per andare a prendere giocatori di Premier». E poi: «Comprare un giapponese? Se costa poco». Infine: «Mi mancano giocatori anche in Giappone, e il jet lag non aiuta». Josè Mourinho lancia segnali: chiari, inequivocabili. Nella conferenza stampa prima dell'amichevole col Nagoya Grampus (ore 11,30 Dazn) il tecnico ha espresso con alcune battute il suo malumore per la situazione economica e di mercato della Roma. Poche ore dopo Tiago Pinto gli ha risposto così: «Prendiamo in considerazione le richieste del mister, ma abbiamo dei paletti FPP da rispettare». Tradotto: mercato magari ci sarà, ma a costo quasi zero. Come Solbakken, che di certo non accontenta Mou.