Mourinho: “Non meritavamo questa sconfitta”. E spera in Dybala

Ricordate quella straordinaria pubblicità in cui José Mourinho apriva gli ombrelli prima degli altri, un attimo prima che cominciasse a piovere? Bene, a volte capita che anche gli Special One non siano buoni profeti. Pochi minuti prima del fischio d’inizio, infatti, aveva risposto: “Se stiamo bene di testa? Se vinci le ultime tre partite, stai bene“. Invece no, la sua Roma è stata spenta. È accaduto altre volte in questa stagione, ma le occasioni spesso sono state create. Stavolta invece quasi nulla. Non è un caso quindi che l’attacco giallorosso sia nono in campionato, anche per via dei 10 legni fin qui presi, considerando pure quello di Zaniolo nella Stracittadina di ieri (addirittura il quarto nel derby) [...] Per questo la speranza adesso si chiama Dybala. «Paulo vuole andare al Mondiale. Se c’è una evoluzione buona del suo infortunio, magari può esserci contro il Torino” ha detto nel post partita Mourinho.

(gasport)