Mourinho in calo: esce dalla top 10 giallorossa in Serie A

Spalletti, Garcia, Ranieri, Di Francesco, Capello, Andreazzoli, Burgess, Montella, Fonseca e Carniglia. Sono i 10 allenatori che hanno tenuto una media migliore di quella di Mourinho in serie A con la Roma: dai 2 punti secchi di Spalletti (422 in 211 partite) all’1,707 di Carniglia (70 in 41, «rivalutando» i successi da 3 punti anche se all’epoca ne valevano 2).Il portoghese è sceso a 1,698 (90 punti in 53 incontri) con l’ultimo tris negativo – il ko nel derby, poi i pareggi con Sassuolo e Torino – uscendo, per ora, dalla top 10 all time. È stata la prima volta, in questo campionato, in cui la Roma non è riuscita a vincere per 3 partite di fila. Nella scorsa stagione era successo in 3 occasioni, col top negativo di 5 incontri fra la 33ª e la 37ª giornata in cui i giallorossi ottennero 3 pareggi e 2 sconfitte.

(corsera)