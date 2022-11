Mourinho: “Gli attaccanti non hanno vinto neanche un duello”

“Abbiamo perso in maniera immeritata: la Lazio ha fatto un mezzo gol e ha vinto. Ma a noi è mancata la luce della qualità“. Scuro in volto, frustrato e dispiaciuto. Il volto di José Mourinho racconta in gran parte l’eredità scomoda e amara che lascia il derby perso all’Olimpico. Fa festa la Lazio di Maurizio Sarri, la sua Roma invece non riesce a reagire dopo l’iniziale svantaggio. [...] La Roma ha provato a rientrare in partita, dopo la follia di Ibanez, ma è mancato il guizzo per lo Special One: “Mancati i gol? Non solo quelli, anche il gioco di squadra e il fatto che i nostri attaccanti non hanno vinto un duello individuale“. Con il ko nel derby, la Roma perde il quarto posto e scivola di nuovo in zona Europa League. Mercoledì con il Sassuolo il calendario propone una partita da non sbagliare, per rimanere aggrappati al gruppone di testa. La vetta ora è lontana (10 punti dal Napoli), ogni sogno in questo momento è proibito, ma la Champions dista solo due punti.

(La Repubblica)