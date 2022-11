Mourinho e Sarri, la sfida degli opposti: Olimpico da record

Ieri il silenzio assordante, data la scelta dei due allenatori di non parlare in conferenza stampa, oggi il ruggito dell'Olimpico pronto a infuocare il derby. Mourinho contro Sarri, Zaniolo contro Zaccagni sono solo alcuni dei duelli che andranno in scena alle ore 18. L'allenatore giallorosso ha chiesto massima concentrazione ai suoi, lavorando sia con il pallone sia in sala video: Rui Patricio sarà difeso dal trio Mancini-Smalling-Ibanez, il centrocampo sarà composto da Karsdorp, Matic, Cristante, Pellegrini ed El Shaarawy, mentre in attacco ci saranno Zaniolo e Abraham. Il numero 22 è in un grande periodo di forma e cerca il suo primo gol contro la Lazio, mentre l'inglese continua a faticare sotto porta. Sarri, invece, dovrà fare a meno di Immobile e Milinkovic-Savic e si affiderà ai debuttanti Provedel, Casale, Romagnoli, Basic, Vecino e Zaccagni.

Allo Stadio Olimpico saranno presenti oltre 62mila persone provenienti da 113 paesi differenti e sarà il derby con l'incasso più alto di sempre.

(La Repubblica)