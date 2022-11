Mourinho chiude il 2022 con il Torino. C'è Dybala

Oggi la Roma affronterà il Torino alle ore 15 allo Stadio Olimpico e la buona notizia riguarda il ritorno di Dybala tra i convocati. L'attaccante argentino ha recuperato dall'infortunio, ma partirà dalla panchina per poi fare il suo ingresso in campo nella seconda frazione di gioco. Karsdorp, invece, non farà parte della gara e durante la sosta per il Mondiale si ragionerà sulla sua situazione. La partenza dell'olandese rimane un'ipotesi concreta e la Juventus è interessa.

Mourinho schiererà contro il Torino il solito trio difensivo composto da Ibanez, Smalling e Mancini davanti a Rui Patricio. Sulle fasce spazio a Celik e Zalewski, mentre a centrocampo ci saranno Cristante e Matic. In attacco pronti Zaniolo, Volpato e Abraham.

(La Repubblica)