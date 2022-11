Mourinho, c'è aria di derby

C’è già aria derby all’Olimpico dopo il3-1 rifilato al Ludogorets che proietta la Roma ai playoff di Europa League. Scorrendo la formazione iniziale scelta da José Mourinho, era chiaro che volesse preservare Zaniolo e Cristante in vista della stracittadina. (...) Sarri e Mourinho ci arriveranno con animi opposti, perché uno continuerà l’avventura in Europa League e l’altro è retrocesso in Conference. José, però,preferisce non metterci il carico da 90 e con grande sportività ammette: «La Lazio è una delle candidate a vincerla.Non lo sto dicendo con ironia.Hanno allenatore, giocatori e squadra per farlo». Poi, la stoccata: «L’unico problema è che non lo vuole il signor Tare. Il derby? LaLazio ha fatto riposare praticamente tutti i suoi giocatori, al contrario nostro. Sono due modi diversi di pensare» (...)

(Il Messaggero)