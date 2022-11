Mou vede rosso: “Mi sono scusato con l’arbitro”

Sarà una pausa piena di pensieri quella che attende José Mourinho. Il suo arrivederci è stato bruciante, rosso come la furia che aveva dentro durante la partita e come il cartellino che gli ha sventolato l’arbitro Rapuano. "Sei un pagliaccio" o "Sei un bandito", queste sono le due versioni che il labiale tv e i gossip dell’Olimpico forniscono. Quanto basta per supporre uno stop di un turno (forse due), anche se le scuse finali – fatte anche da altri dirigenti - potrebbero addolcire il referto e, calcisticamente parlando, sembrano un modo per evitare di cercare alibi, anche se la direzione di gara non gli è affatto piaciuta. "L’espulsione è giusta, le mie parole meritavano il rosso – spiega l’allenatore -. Ho parlato con l’arbitro dopo e mi sono scusato, ma del suo modo di arbitrare non voglio parlarne. Ho avuto l’umiltà di scusarmi per le mie parole, ma la sua performance durante la partita la lascio commentare a voi". [...]

(Gasport)