Mou va all’attacco: “Abraham pensa al Qatar. Gli altri involuti e poco ambiziosi”

Benvenuti nel meraviglioso mondo di José Mourinho, il Mai Banale, capace di indirizzare una malinconica conferenza post-derby perso. (...) Sottolineiamo i temi: involuzione di diversi giocatori, mentalità remissiva, rosa limitata e piena di nostalgie (tant’è che usa il termine “mercatino”). Il saluto finale è sulla crisi di Abraham. E lo fa suggerendo la domanda da fare all’inglese alla prima occasione: "Chiedetegli se è distratto, se pensa al Mondiale". Quanto basta per darci anche la risposta. (...) È lo stesso Mourinho che tira fuori il termine involuzione. Ma non per tutti. "Mancini sta meglio, è più controllato. Ibanez col Sassuolo è l’unico che giocherà di sicuro, al di là dell’episodio del derby, è più equilibrato". (...) E a chi gli chiede del sistema di gioco, Mou risponde lapidario: "Non faccio io il modulo, ma i giocatori con le loro caratteristiche". Eppure l’ottimismo non manca: "Mi aspetto dai giocatori tutto lo sforzo possibile per tornare a sorridere, cosa che non facciamo da giorni". (...)

(gasport)