Mou trova il colpevole, accusa a Karsdorp: "Poco professionale, così ha tradito il nostro sforzo"

La vita, a volte, èuna sorta di porta girevole. Puoi ritrovare all’improvviso vecchi amici, come vedere allontanarsi qualcuno a cui tieni parecchio. Ecco, quando a gestire gli ingressi e le uscite è untipoesigente come José Mourinho. (...) . E così, proprio quando sembra certo che Paulo Dybala tornerà nella lista dei convocati — oggi dovrebbe allenarsi in gruppo—la Roma a gennaio potrebbe perdere Rick Karsdorp. Senza nominarlo,infatti,lo Special One lo ha messo sul banco degli imputati per il pareggio contro il Sassuolo. (...) «A gennaio trovati un’altra squadra». È la frase finale di un confronto, che l’allenatore portoghese a fine partita racconta ai media in questo modo: «Abbiamo fatto una buona partita, ma il nostro sforzo è stato tradito da un giocatore con un atteggiamento poco professionale». (...) E il processo, secondo i sussurri che giungono dall’ambiente, parrebbe anche la panchina iniziale mal metabolizzata. Una cosa è certa: nell’azione del gol del pareggio era fuori posizione sul lancio di Kyriakopoulos. Questione di atteggiamento, secondo il tecnico portoghese, che già ieri in conferenza aveva ironizzato sul fatto che in allenamento l’olandese abbia sempre un dolore oppure una febbriciattola. Tra l’altro, nel derby aveva colpito il fatto che, al momento della sostituzione, era andato subito nello spogliatoio senza fermarsi in panchina. In realtà dopo era tornato sui suoi passi, ma il gesto era stato notato. (...)

(gasport)