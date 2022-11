Mou ritrova la Joya, Karsdorp no. “Futuro incerto”

Dybala c’è, Karsdorp pure. La buona notizia, senza dubbio, è il recupero della Joya che poco prima delle 16 aveva anche ricevuto la chiamata dalla Nazionale per il Mondiale. [...] Ora Dybala chiede spazio contro il Torino per mettere minuti nelle gambe. Impossibile ipotizzare la sua titolarità, più probabile un ingresso a partita in corso. Difficilmente, invece, verrà convocato Karsdorp a meno di clamorose sorprese. A Trigoria, però, si resipra aria di tregua. Il calciatore ha avuto un confronto con la società e poi è sceso regolarmente in campo. Dopo la sosta con più calma si proverà a capire il futuro.

(La Repubblica)