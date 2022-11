Mou: «Ora gli squali...» Nicolò: «Pronti a dare il 200% nel derby»

A un certo punto, dopo il secondo rigore di Pellegrini, è sprofondato in panchina, tirando un sospiro di sollievo. Perché nel primo tempo Mounrinho se l’era vista brutta, tanto da farsi sentire (e quanto) negli spogliatoi, all’intervallo. «E’ stata una partita difficile, loro sanno giocare ehanno gente creativa,veloce–dice José. (...) . E allora bisogna aspettare il sorteggio di lunedì. «Dobbiamo giocare meglio,le squadre dei playoff sono di un livello superiore, da Champions. Ma passare il girone era una questione di crescita, di orgoglio. Ora arrivano squali, tutto sarà più difficile e magari non avremo le condizioni e la rosa per ripetere la festa dello scorso anno. Andiamo a casa felici e siamo pronti per domenica. La Lazio è la favorita per la Conference con West Ham, Fiorentina, Villarreal e Leicester» (...) Chi la partita l’ha cambiata è invece Nicolò Zaniolo. Una furia.«Sapevamo che sarebbe stata una dura, ma noi non potevamo fallire. I gol? Prima sono stato sfortunato o poco lucido, ma sono contento per la serata, serviva a me e all’ambiente. Ora la Lazio: sarà un’altra battaglia, che vogliamo vincere per noi e per i tifosi. Se stavolta abbiamo messo il 100%, lì metteremo il 200%». (...)

(gasport)