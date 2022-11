Mou fa spazio per gennaio. Solbakken si presenta

Pinto cerca... spazio. Un aiuto, in previsione di gennaio, glielo sta dando sicuramente Mourinho, ripreso ierì mentre giocava uno strano futvolley (con una grata a fare da rete) nell'hotel che ospita la Roma a Tokyo. Da un lato il caso Karsdorp (del quale il gm avrebbe fatto volentieri a meno), dall'altro una serie di calciatori che sinora non hanno trovato spazio. E difficilmente lo troveranno. (...) Shomurodov, Bove e Kumbulla, oltre Karsdorp, se ceduti potrebbero aprire degli slot da riempire. Rigorosamente in prestito, visto che a parametro zero, tolto Solbakken (presentato ieri: "(Ho esaudito il mio desiderio, volevo diventare un calciatore della Roma") il mercato offre poco. (...)

(Il Messaggero)