Mou, dov’è il gioco?

Se Roma e Lazio avessero regalato in campo un decimo dello spettacolo visto sugli spalti sarebbe stato un derby da ricordare. Invece è stato calcisticamente da dimenticare per quanto brutto, privo di occasioni e di spunti. [...]

La Roma di Mou resta attaccata alle gare, portandole spesso a casa in maniera affannosa, di misura, con il coltello tra i denti o con arrembaggi finali in cui il tecnico butta dentro tutti gli attaccanti ha. Ma il gioco non c’è e senza Dybala manca la luce: l’attacco è il nono della Serie A. Abraham, Zaniolo e Belotti (ancora a secco) hanno finora segnato solo tre gol.

(gasport)