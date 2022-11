Mou: «Ci è mancata la qualità»

IL TEMPO (M. JURIC) - Come acqua nel deserto. È un Mourinho assetato di qualità quello che si presenta ai microfoni dopo la sconfitta nel derby. Una sete consapevole, quasi rassegnata a constatare che senza, possono arrivare anche le sconfitte: «Noi siamo stati senza quella luce di qualità che ci portano i giocatori speciali. Ci è mancato questo. Senza Dybala e Pellegrini è difficile avere lucidità senza qualità. Quella che trova lo spazio, l'assist, l'azione che fa la differenza». Il grido di aiuto è chiaro, contro la sfortuna che ha decimato la sua rosa, togliendogli i giocatori migliori. Ma la sconfitta del derby fa male lo stesso. L’ennesima contro una big all’Olimpico: «La Roma perde sì, ma immeritatamente. L'Atalanta ha fatto un tiro in porta, il Napoli ha avuto le maggiori difficoltà di tutta la stagione e ha vinto con quel gol pazzesco. La Lazio è venuta, ha fatto mezzo gol e ha vinto. Sono sconfitte immeritate. Se mi viene detto che manca qualità negli ultimi venti metri, che non c'è il giocatore che la crea, è vero». E qui Mourinho è molto chiaro con i suoi attaccanti. Pur considerando sfortuna e infortuni il portoghese è molto chiaro: «Non mancano solo i gol agli attaccanti, manca anche il gioco di squadra, vincere i duelli individuali. E contro la Lazio i nostri attaccanti non lo hanno fatto». Chiaro e diretto. Rivolto a tutti e a nessuno, visto che non fa mai nomi, ma pensare ad Abraham non si fa peccato. Qualità, infortuni, attaccanti, «troppa emozione e poca lucidità. Ci è mancato questo. Poi negli ultimi 20 minuti è diventato un gioco ancora più emozionale. Non sono riuscito a comunicare con i miei giocatori”. Le occasioni si contano sulle dita di una mano e sono nel primo tempo. Senza Pellegrini la famosa luce si è spenta, «nonostante Volpato abbia giocato bene». Ma è la mancanza di Dybala a fare la differenza che potrebbe tornare prima del previsto: «Lui vuole andare al Mondiale, è logico, difficile dire di no. Se pensa di andare al Mondiale e se c'è una buona evoluzione nel suo infortunio può starci domenica col Torino, ne abbiamo bisogno». Così come alla Roma servirebbe ritrovare Wijnaldum. Mourinho sull’olandese però frena: «Non so se lo avremo a disposizione per la ripresa del campionato». Quindi l’alternativa rimane intervenire sul mercato: «Onestamente penso di no. Dovremo cercare di recuperare gente. Non penso che la Roma interverrà in maniera forte sul mercato. Dobbiamo fare con quello che abbiamo. Volpato ha giocato già quattro partite di fila e se dovremo dare più spazio ai giovani lo faremo»