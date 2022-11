Mou carica Roma: «Questa Coppa vale la Champions. E l’Olimpico pieno ci dà la spinta»

(...) Non vuole sorprese José Mourinho, che stasera va a caccia di una vittoria che permetta alla Roma di raggiungere gli spareggi di Europa League. Del resto, di quanto ci tenga a questa partita lo aveva già palesato in Finlandia,ad Helsinki («Quella con il Ludogorets per noi è come una finale»)e lo ha ribadito anche ieri.«Abbiamo solo un risultato, la vittoria, perché la nostra ambizione non è rivincere la Conference ma andare avanti in questa coppa. (...) Lo stadio però sarà ancora esaurito, ci sarà un ambiente da partita decisiva, comenella scorsa stagione contro Bodo, Leicester e Vitesse». (...) Poi perc’è il campo e lì la Roma deve fare la differenza a prescindere. Non ci sarà Mancini (squalificato),in mezzo sarà confermato un Camara sempre più positivo (il guineano è alla sua quinta consecutiva da titolare)ed a sinistra ci sarà spazio per El Shaarawy, a caccia del tris di gol. (...) «Vogliamo vincere, anche se sappiamo che poi agli spareggi troveremo squadre costruite per vincere la Champions, neanche l’Europa League. Ma il fatto di avere un solo risultato a disposizione magari può essere anche un vantaggio. Sappiamo cosa ci aspetta, non esistono dubbi in merito». (...) E Mou non ce l’ha neanche su chi sarà il centravanti. Confermato ancora una volta Abraham, nonostante gli errori clamorosi di Verona. «Giocherà e non mi sorprenderei se dovesse anche segnare. È vero, a Verona ha sbagliato due gol, ma per me conta l’atteggiamento. Il problema semmai era ad inizio stagione, quando non era superconcentrato» (...)

(gasport)