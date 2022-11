Mou, caccia ad altri rinforzi: Cardoso per il centrocampo

Due priorità. Risolvere la grana Karsdorp e regalare a José Mourinho un paio di innesti per alzare il livello di competitività della rosa. Sono le questioni scottanti con cui Tiago Pinto si ritrova a fare i conti, dopo essere rientrato ieri mattina dalla tournée in Giappone insieme al resto della delegazione romanista. [...] Oltre ad essersi ritrovati a dover trovare urgentemente una squadra per sistemare l’ex Feyenoord (per sostituirlo piacciono gli spagnoli Odriozola, Bellerin e Fresneda), a Trigoria si sta pensando anche ad un nuovo rinforzo per la mediana. In attesa del ritorno di Wijnaldum – non prima di metà gennaio – nei radar degli scout giallorossi è finito Johnny Cardoso. [...] Il cartellino del centrocampista è valutato circa 7 milioni, mentre il giocatore si accontenterebbe di uno stipendio inferiore ad 1 milione a stagione. Ciò vuol dire che – dopo Solbakken – per ingaggiare un nuovo innesto bisognerà prima vendere qualcuno. L’indiziato principale è Shoumurodov, che piace a Bologna e Torino.

(corsera)