Missione Ludogorets per Mourinho. Zaniolo a rischio

Una notte da dentro o fuori, il primo vero bivio della stagione per la Roma di Josè Mourinho: l’obbligo è solo uno, vincere, con qualsiasi risultato, per proseguire l’avventura in Europa League. (...). Senza Mancini squalificato, le scelte in difesa appaiono scontate con Ibanez, Kumbulla e Smalling, mentre sulle fasce spazio a Zalewski a destra e El Shaarawy a sinistra. (...) ». In mezzo al campo Matic insidia Cristante per una maglia vicino a Camara, in attacco il giovane Volpato, l’eroe di Verona, spera di avere nuovamente spazio, accanto a Pellegrini. In attacco ci sarà Abraham, caricato da Mourinho in conferenza stampa, dopo il clamoroso errore a porta vuota con l’Hellas: «Tutti sbagliano, Tammy ha fatto una buona partita, poi sì ha sbagliato due gol, il secondo è stato bello perché ha fatto assist a Zaniolo…A inizio stagione si vedeva un giocatore poco concentrato, adesso vedo che lavora tanto per la squadra». Il principale dubbio, che sarà sciolto solamente a poche ora dall’inizio della sfida, riguarda Nicolò Zaniolo: l’Uefa ha accolto il ricorso del club giallorosso, riducendo la squalifica a due giornate. Ma l’importante ematoma, scaturito dallo scontro con Dawidowicz, lo tiene in dubbio per un posto da titolare, mentre è certa la convocazione. (...)

(La Repubblica)