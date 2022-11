Missione fiducia per Belotti e Abraham

La questione dei gol sta diventando a dir poco preoccupante. La Roma dopo 15 giornate ha segnato appena 18 reti, alla media di 1,2 a partita. Per una squadra che aspira a tornare in Champions francamente troppo poco, come si capisce anche dal fatto che l’attacco giallorosso è il decimo del campionato (più dei giallorossi ha segnato anche la Salernitana). [...] È evidente, però, che per migliorare bisogna recuperare se non il migliore Abraham, almeno un giocatore accettabile. E poi ridare fiducia a Belotti, che sembra la controfigura del giocatore che ha segnato 113 gol con il Torino.

(gasport)