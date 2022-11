Mazze e coltelli prima del derby, arrestati quattro ultras giallorossi

Una mazza da baseball. Un martello e un coltello. Al derby armati. A caccia, forse, dei rivali laziali. Questa l'ipotesi. Il reparto volanti della polizia li ha fermati. Quattro ultras romanisti sono stati arrestati domenica, non lontano dalla chiesa San Valentino ai Parioli. Un luogo, quest'ultimo, vicino al punto in cui si riuniscono, prima di ogni match, i tifosi biancocelesti. [...]

Ecco cosa è accaduto domenica pomeriggio intorno alle 13, cinque ore prima del fischio d'inizio della stracittadina. La polizia li ha bloccati a bordo dell'auto. Una Peugeot 208. La Digos aveva lanciato un allarme. Domenica, infatti, c'era il pericolo di scontro tra le due opposte tifoserie. Per questo motivo i controlli delle volanti si erano fatti più serrati.

[...] Adesso per i quattro ultras, difesi da Lorenzo Contucci, avvocato esperto in materia, si profila all'orizzonte un processo complicato. Nell'immediato, invece, non potranno seguire la Roma almeno allo stadio.

(repubblica.it)