Matic si candida a centrocampo. Quanti dubbi sulle fasce

Ieri sera la Roma è rimasta a Trigoria per fare gruppo e concentrarsi al meglio in vista di una partita così importante come il derby. Mourinho deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi e sono legati alla mediana e agli esterni: il primo ballottaggio riguarda l'impiego di Matic e Camara, mentre il dubbio sulle fasce chiama in causa Karsdorp, El Shaarawy e Zalewski, il quale potrebbe giocare sia a sinistra sia a destra. Camara è un calciatore più dinamico, ma Matic dà geometrie: l'ultima parola, però, spetta allo Special One.

(gasport)