Martedì si parte per il Giappone. Il Gallo c’è

Domani pomeriggio la Roma si ritroverà a Trigoria per la ripresa degli allenamenti. In settimana il centro sportivo è stato frequentato dagli infortunati, tra cui Belotti. Il "Gallo" si è fermato per un problema al flessore, ma la sua presenza nella tournée in Giappone, in programma dal 22 al 29 novembre, è quasi certa. Dubbi sulla convocazione di Karsdorp, ma escluderlo potrebbe generare contenziosi. I giallorossi partiranno da Fiumicino dopo le ore 11 e si alleneranno al Japan National Stadium. I capitolini disputeranno due amichevoli: la prima venerdì 25 alle 11:30 contro il Nagoya, mentre la seconda contro lo Yokohoma F. Marinos lunedì 28 alle 08:30.

(Il Messaggero)