Davanti a Mourinho e Pinto, la Roma Primavera ha dato spettacolo imponendosi per 5-2 contro la Juventus. A passare in vantaggio sono stati i bianconeri con Dellavalle, ma i giallorossi hanno rimontato con Satriano e Cassano. Nella ripresa arriva subito il pareggio degli ospiti con Mbangula, ma Cherubini riporta subito avanti i capitolini. Successivamente la Roma chiude i conti con Pagano e nuovamente Satriano. Sesta vittoria consecutiva e primato in classifica.

(Il Messaggero)