Maledetto Olimpico: "Campo ingiocabile". Un super agronomo per rattopparlo

"Posso assicurare Mourinho e Sarri: il terreno per il derby sarà perfetto", queste le parole di Valeriano Bernardini, l’agronomo di Sport e Salute. Nell'ottobre del 2021 lo Special One definì il campo dello Stadio Olimpico "il peggiore della Serie A", mentre l'allenatore biancoceleste lo classificò come "indegno per la Capitale". All'epoca, però, c'era stato l'Europeo, che aveva stressato ulteriormente il terreno di gioco.

La situazione, però, non sembra migliorata quest'anno ed entrambi i tecnici si sono lamentati ripetutamente. Tra la fine di Roma-Ludogorets e il derby passeranno solamente 67 ore e si lavorerà senza sosta tra rollature e prodotti bio per stimolare il recupero del prato in vista di un match così delicato.

Il campo è realizzato con un sistema di conservazione a due erbe: sopra il loietto perenne, una graminacea che sopporta bene il calpestio, mentre sotto la Bermuda Grass, che forma una rete di resistenza.

(La Repubblica)