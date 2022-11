Malagò sui presidenti di Serie A: “Sono delinquenti veri”

"I presidenti di serie A? “Dei delinquenti veri. (...) Preziosi, ex presidente del Genoa? Un vero pregiudicat. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito? Il capo". (...) Negli atti depositati dalla procura di Milano con la richiesta di archiviazione – presentata al gip nel marzo scorso e non ancora accolta – dell’inchiesta sulla presunta tangente pagata per l’assegnazione dei diritti televisivi, c’è un faldone di intercettazioni telefoniche che rischia di creare grande imbarazzo all’interno dello sport italiano. Il telefono intercettato è quello del presidente del Coni, Giovanni Malagò. (...)

Malagò è convinto che la denuncia sia partita da Preziosi, allora presidente del Genoa. “Di che dobbiamo parlare?”, dice sarcastico il presidente del Coni. Ma sia lui sia Zappia ritengono che il vero burattinaio sia Claudio Lotito. “Sono stupito – dice il manager di Sky – che questo signore che ha un business nano, che ormai campa solo di calcio che è quello che fa vivere tutte le sue aziende“. “Non c’è dubbio”, interviene Malagò. “Marmaldeggi così” continua Zappia. “Ma alla fine i nostri amici, Juventus e Roma sono colpevoli tanto quanto lui“.

(La Repubblica)