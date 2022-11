Ma Scaloni aveva visto Dybala col Toro?

(...) Il calcio è diventato sempre più tecnologico e la figura della spia è stata sostituita da droni, registrazioni, lavagne elettroniche, sensori da applicare in allenamento, monitor... Evidentemente, però, il commissario tecnico dell’Argentina, Scaloni, è un tipo all’antica. Di sicuro non si è fatto mandare il filmato (ma bastavano gli highlights) dell’ultima partita di Paulo Dybala prima della sosta Mondiale: quel Roma-Torino che ha letteralmente ribaltato entrando dalla panchina. (...) Dybala non era sicuramente in grado di iniziare la partita contro l’Arabia Saudita, ma poteva essere importante anche per pochi minuti, sul 2-1 per gli avversari, tanto più che l’arbitro ha concesso un recupero da record mondiale. Particolare importante: l’Argentina ha fatto quattro sostituzioni, quindi Scaloni ne aveva una quinta a disposizione. Se Dybala non poteva giocare, perché è stato convocato? (...)

(corsera)