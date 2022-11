Lukaku-Dybala sul filo. Pogba e Wijnaldum ai box come Maignan

Per adesso Paulo Dybala e Romelu Lukaku hanno il passaporto in mano. La loro partecipazione al Mondiale è in bilico solo per i noti problemi fisici e i prossimi giorni saranno decisivi. Argentina e Belgio vogliono partire per il Qatar con qualche rassicurazione in più. (...) Nell’Argentina di Messi è sempre stato difficile per Paulo emergere e affermarsi: nel tempo l’ex juventino si è abituato alla situazione e ha capito che il suo compito è quello di farsi trovare pronto quando serve. (...)

A differenza di Pogba, Wijnaldum aveva iniziato la sua nuova avventura indossando la maglietta della Roma contro la Salernitana alla prima giornata di campionata. Però il 21 agosto si è procuratoin allenamento la frattura della tibia e anche per lui il rientro è fissato per il 2023, ma non a gennaio come Pogba: Wijnaldum dovrà pazientare di più. E la sua assenza pesa tanto sulle ambizioni dell’Olanda e ancora di più sulla stagione della Roma, che non ha in rosa un giocatore con quelle caratteristiche. (...)

(gasport)