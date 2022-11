L’Olimpico si rinnova: ecco un’altra gemma dei Friedkin

Una sala dotata di ogni comfort nel cuore dell’Olimpico. È l’ultima novità voluta dai Friedkin riservata agli utenti del Business Club, il network creato dalla Roma per mettere in contatto i professionisti che hanno scelto di unire la passione sportiva al mondo degli affari. (...) L’idea nasce dalla voglia di agevolare il più possibile i partner che scelgono di legarsi alla Roma, mettendo a disposizione un luogo dove creare sinergie e - magari - incontrare i vip e gli influencer che popolano abitualmente gli spalti dello stadio. (...) Presto un’altra sala verrà aperta anche alle spalle della Tribuna Tevere, per allargare sempre di più la community e offrire un’attenzione speciale anche a chi ha scelto di acquistare i nuovi palchetti comparsi all’inizio della stagione. L’ultima di una serie di innovazioni che, dallo scorso campionato, hanno migliorato l’esperienza vissuta all’Olimpico (come i pre partita arricchiti da giochi di luci e dalle performance di artisti e cantanti di fede romanista).

(gasport)