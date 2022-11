L'Italia cala il tris. Di Lorenzo e doppio Grifo ribaltano l'Albania a Tirana

LEGGO (M. ZORZO) - L'ItalMancini cala il tris a Tirana, mettendo a cuccia un'Albania grintosa (forse anche troppo). Finisce 3-1 per gli azzurri, la penultima esibizione del 2022 (sigh...). Domenica si chiude a Vienna, quindi a guardare il Mondiale degli altri in tv per la seconda volta consecutiva. L'Albania targata Edy Reja parte lancia in resta con pressing alto. Tuttavia la prima occasione capita sui piedi di Zaniolo che spara sopra la traversa da ottima posizione. Quattro più tardi padroni di casa in vantaggio. Una rete confezionata made in Empoli: traversone su piazzato di Bajrami, Ismajli prende l'ascensore e di crapa infila nel sette Meret, il sostituto di Donnarumma a Tirana. Una gioia breve per la Nazionale di casa. Gli azzurri rimettono le cose a posto al 20': Grifo dalla sinistra mette in mezzo, Di Lorenzo infila Berisha di potenza. Poco dopo pallonetto alto di Zaniolo, ma al 25' ecco il sorpasso azzurro firmato Grifo ispirato da una grande giocata di Raspadori. Prima del riposo da ricordare l'infortunio alla spalla di Tonali, costretto a uscire in barella. Quindi palo di Zaniolo in pieno recupero. Ripresa. Si comincia con la traversa di Grifo. Ma ce ne sono due ance per l'Albania, oltre a un paio di paratone di Meret, specialmente su Roshi.

Quindi al 64' Grifo firma il 3-1, nonché la sua sconda doppietta con l'Italia. Nel finale debutti azzurri per Fagioli, il baby Pafundo e Pinamonti, oltre al ritorno di Chiesa. E Mancini applaude: «Bravi tutti, soprattutto nel primo tempo. Sono felice per Grifo e anche per Zaniolo: la sua prestazione è stata davvero buona».