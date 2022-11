L'editoriale di Costanzo: "I condivisibili stati d'animo di Mourinho"

Mourinho, nella difficoltà, continua ad essere protagonista. [...] Chi scrive pensa anche che Mourinho abbia ragione a dire: “Mi aspettavo di più”. Sincerità per sincerità: ci aspettavamo anche noi di più. Ammetto di essere curioso, ma vorrei sapere cosa ha in testa Mourinho per venir fuori da questa situazione. Non è facile, anche perché ci sono, costantemente, motivi di ripensamenti e di conseguente aggressività. [...] Tutti i “pensieri” di oggi non possono che essere rivolti a Mourinho, nella speranza che esca da questa situazione. Personalmente, sono portato a condividere alcuni suoi stati d’animo. [...]

(corsport - M. Costanzo)