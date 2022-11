Lecce, è Bove il primo obiettivo

Il Lecce punta al giovane centrocampista della Roma Edoardo Bove, che potrebbe salutare la Capitale con il rientro di Wijnaldum dopo il recupero dall’infortunio. (...) Sul calciatore capitolino ci sono gli interessi di altri club di A ed il Lecce (che si era già mosso per un sondaggio nella scorsa estate) dovrà lottare per sbaragliare la concorrenza di Salernitana e Spezia. La trattativa è già ben avviata,in virtù dei buoni rapportitra le due società. (...) A pesare sull’esito dell’operazione-Bove c’è un particolare non di poco conto. Ed è rappresentato dal fatto che la Roma è seriamente interessata al play danese del Lecce Morten Hjulmand (23 anni), per il cui cartellino si partirà dalla soglia di 20 milioni di euro. (...)

(gasport)