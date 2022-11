Le due giornate di Josè

José Mourinho pagherà con due giornate di squalifica lo sfogo al 44’ del secondo tempo di Roma-Torino contro l’arbitro Guida (...) Ad oggi, dunque, salterà le partite in casa contro il Bologna (4 gennaio) e a San Siro contro il Milan (8 gennaio). La società è in attesa del dispositivo per valutare la possibilità di opporsi chiedendo di dimezzare la sanzione. Nulla ancora è deciso. (...) Le sue non sono sfuriate istintive, ma messaggi che invia ai giocatori per stimolare una reazione. Domenica scorsa ha ottenuto un risultato parziale agguantando il pareggio grazie a Matic e Dybala. È evidente, però, che ogni partita non può trasformarsi in una finale e restare in bilico fino al 90’. Quest’anno in Serie A le uniche gare vinte con due o più gol di scarto sono state quelle contro Monza (3-0) e Verona (3-1). Quest’ultima si è sbloccata solo all’88’ grazie al Volpato. Un problema che mette sotto stress psicofisico la squadra e non permette al tecnico di fare cambi a partita in corso per risparmiare qualche elemento più fragile. (...)

(Il Messaggero)