Lazio contro gli arbitri: “Due pesi e due misure”

Tutti i moviolisti del mondo per una volta sono d’accordo, l’ammonizione che farà saltare il derby a Milinkovic è un’invenzione, insomma non c’era. L’arbitro Manganiello è nella bufera, i tifosi laziali sono furibondi almeno quanto Sarri e la società. Ma l’Aia fa sapere che quel “giallo” magari è eccessivo (beh) ma non è considerato un errore, quindi Manganiello non sarà fermato. La ritengono, i vertici arbitrali, una fattispecie da “step on foot”, in pratica piede su piede, ma Luca Marelli, moviolista di Dazn, ha spiegato bene che in questo caso non c’è stata “imprudenza”. [...]

(La Repubblica)