Laurienté sì, dubbio Berardi. Dionisi: «Riscattiamo Empoli»

L’incognita è Berardi, che ha giocato solo 15’ negli ultimi due mesi, e che solo all’ultimo si deciderà se rischiarlo partendo dalla panchina. La certezza Laurienté, rientro più atteso per un Sassuolo reduce da un mese sottotono. (...)Paradossalmente, azzarda Dionisi, «niente di meglio di un avversario di livello, deluso come noi dall’esito dell’ultima gara. Sappiamo che la Roma ci creerà delle difficoltà, ma da parte nostra dobbiamo dimostrare che quello di sabato è stato solo un passaggio a vuoto». (...) Nonostante questo, a livello di prestazione abbiamo sbagliato due gare, alle assenze abbiamo sempre sopperito e sopperiremo anche contro la Roma. Più stanca di noi? I giallorossi sono attrezzati per il doppio impegno»

(gasport)