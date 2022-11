La voglia di Roma non finisce mai. Stadio Olimpico esaurito: siamo a quota 15

La Roma si prepara a vivere un’altra serata da record. Una di quelle “notti magiche” che, dalla scorsa stagione, accompagnano la squadra dello Special One nel suo cammino europeo. Contro il Ludogorets – per la quindicesima volta consecutiva – l’Olimpico sarà sold out. (...) Durante la scorsa stagione il calore degli spalti ha raggiunto l’apice nelle gare di Conference con Bodo Glimt e Leicester: contro i norvegesi il sostegno del pubblico si è rivelato fondamentale per intimidire la formazione di Knutsen, sopraffatta dall’atmosfera magica dell’impianto del Foro Italico prima ancora di essere travolta da uno Zaniolo in stato di grazia. (...) Una “voglia di Roma” che ha spinto la parte più calda del tifo a far registrare numeri da record anche in trasferta. Lunedì scorso a Verona il secondo e il terzo anello della curva nord del Bentegodi sono stati riempiti da 3000 romanisti. (...) Anche domenica l’Olimpico sarà completamente pieno in occasione del derby – casalingo – con la Lazio: la Roma potrà contare sull’appoggio di tutti i settori ad eccezione di Curva e Distinti nord, riempiti dai tifosi biancocelesti.

(gasport)