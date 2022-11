La Uefa riduce lo stop: c’è uno Zaniolo in più

(...) Mourinho può tirare un sospiro di sollievo. Nonostante la botta – fortissima – presa lunedì sera a Verona, sul colpo che ha portato all’espulsione di Dawidowicz, Zaniolo dovrebbe essere regolarmenteal suo posto. La scelta finale verrà presa però solo oggi, anche in considerazione di quanto si sarà riassorbito l’ematoma sulla coscia. (...) Prima, però, bisogna fare un passo indietro e tornare alla mattinata di ieri, quando la commissione disciplinare dell’Uefa ha accolto il ricorso della Roma, riducendo la squalifica di Zaniolo per il calcio dato ad Alex Moreno (Betis Siviglia, sfida d iandata)da tre a due turni. (...) Nicolò farà parte della partita, o dal via o in corsa. Perché se dal via può far male, in corsa anche di più, soprattutto se si dovessero aprire degli spazi dove infilarsi (...)

(gasport)