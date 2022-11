La gamba destra non fa più male. Gini Wijnaldum prosegue nel percorso di recupero dalla frattura alla tibia e, in un momento di relax, ha scelto di celebrare il compleanno della figlia esibendosi in un balletto. (...) Nel video postato sui suoi social, l’olandese appare sorridente e mostra una discreta mobilità oltre ad un’ottima propensione alla danza.

(gasport)