La squadra a cena fuori nel cuore di Tokyo

Ieri la squadra ha beneficiato della serata libera concessa da Mourinho per organizzare una cena in un noto ristorante nel cuore di Tokyo che propone prelibatezze a base di sushi e piatti tipici giapponesi. Oggi si allenerà al Japan National Stadium per prepararsi all'amichevole di domani contro gli Yokohama Marinos, la squadra che ha vinto l'ultima edizione del campionato giapponese.

Zaniolo potrebbe riposare ancora: il talento giallorosso deve recuperare le energie dopo le fatiche in Nazionale. Ci sarà, invece, di nuovo spazio per Tahirovic.

(Corsport)