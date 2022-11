La scelta di Volpato, talento in crescita. No al Mondiale: futuro con l’Italia

Non capita a tutti di avere ben chiaro il proprio futuro a 18 anni.Il problema però non riguarda assolutamente Cristian Volpato. (...) Il ragazzo sta vivendo un momento delicato della sua carriera e non vuole commettere errori. Per questo il trequartista nato a Camperdown ha deciso di rinunciare alla possibilità di partecipare al Mondiale in Qatar. Il “bambino” - come lo chiama Mou-era stato selezionato dal c.t. dell’Australia per partecipare alla Coppa del Mondo con i Socceroos. Dopo essersi consultato con la sua famiglia però,Volpato ha deciso di rifiutare. A svelare il retroscena è stato il commissario tecnico australiano. (...) A spingerlo a dire no al Paese in cui è nato, ci sono soprattutto l’ambizione del giocatore e la voglia di vestire la maglia azzurra cementando il suo legame con l’Italia.Dopo aver indossato quella dell’Under 19- è stato uno dei protagonisti dell’Europeo di categoria - e dell’Under 20, Volpato sogna di ricevere una convocazione da Mancini. (...) Se Volpato è riuscito guadagnarsi una convocazione per la Coppa del Mondo, il merito è anche di José Mourinho. L’uomo che più di tutti ha creduto nel potenziale dell’italoaustraliano e che sembra vedere di buon occhio la scelta di non volare in Qatar (...)

(gasport)